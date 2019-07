Slinkse methode verlost twee Chinese eilanden van ziekmakende tijgermug

De onderzoekers slaagden erin mannetjes, die niet steken, te besmetten met een bacterie en die massaal uit te zetten. De ruim vijf miljoen nieuwe mannetjes overklasten de aanwezige mannelijke muggen en zorgden voor niet levensvatbaar nageslacht, waardoor de tijgermug nagenoeg uitstierf. De enige tijgermuggen die nog werden gevonden, zijn waarschijnlijk nieuwe import.

"Het is een erg elegante methode", zegt entomoloog Sander Koenraadt (Wageningen Universiteit), die niet betrokken was bij dit onderzoek. "Anders dan bij bestrijdingsmiddelen kan je heel gericht een soort mug uit het ecosysteem halen. Steriele mannetjes paren heel specifiek met soortgenoten, waardoor de populatie in enkele maanden in elkaar klapt. Door die gerichte aanpak lopen andere muggen- en insectensoorten verder geen gevaar."

Vernuft

Het vernuft van de methode zit m in de manier waarop de onderzoekers vrouwtjes hebben gescheiden van de mannen. Bij het loslaten van enorme hoeveelheden tijgermuggen, wil je voorkomen dat er vrouwtjes meekomen die wel bijten, zegt Koenraadt. Met een soort zeef werden de mannetjes gescheiden van de grotere vrouwtjes. Eventuele overgebleven vrouwtjes zijn in het laboratorium onvruchtbaar gemaakt met röntgenstraling.

De entomoloog is onder de indruk van de grondigheid van het onderzoek. "Ze hebben het groots aangepakt. Al in 2015 waren ze bezig met hun muggenfabriek. Ook hebben ze de lokale gemeenschap van de eilanden betrokken bij het onderzoek. Het is nogal een gekke methode: muggen loslaten om muggen te bestrijden. Dat heeft wat tekst en uitleg nodig."