Canadees legt 750.000 euro neer voor zeldzame sneakercollectie

Een Canadese zakenman heeft op een veiling voor ruim 750.000 euro aan zeldzame sneakers gekocht.

Met zijn bod kreeg investeerder Miles Nadal met een klap van de hamer 99 van de 100 paar uit een collectie in handen. Volgens veilinghuis Sotheby's behoren de Nike-, Adidas-, en Air Jordan-schoenen tot de zeldzaamste schoenen ooit gemaakt door de merken.

In de collectie zitten speciale edities van sneakers, zoals een van de vijf Air Jordan-paren die zijn gemaakt toen honkbalicoon Derek Jeter van topclub New York Yankees met pensioen ging in 2017.

Ook bezit Nadal nu 1 van de 86 paar van de bijzondere, zelfstrikkende schoenen die Nike in 2016 op de markt bracht als saluut aan de populaire sciencefictionfilm Back to the Future II uit 1989.

Waarom zijn sommige sneakers zo duur? NOS Stories zocht het uit: