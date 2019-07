Zorgen om extremisme onder Haagse jeugdwerkers

Een jongerenwerker van de Haagse welzijnsorganisatie Xtra is op aandringen van veiligheidsdiensten gestopt met zijn werkzaamheden, omdat hij vanwege vermoedelijke banden met jihadisten een slechte invloed had op kwetsbare jongeren. Dat schrijft het AD. De krant heeft interne e-mails over de zaak ingezien.

Bronnen bevestigen het bericht tegenover de NOS. Xtra is de grootste welzijnsorganisatie van Den Haag. De organisatie heeft zo'n 1400 medewerkers.

Onderzoek naar welzijnsorganisatie

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat het "onacceptabel" is dat jongeren in Den Haag "willens en wetens" op het verkeerde pad worden gebracht.

"Het college heeft eerder deze week een onderzoek aangekondigd naar Xtra", zegt een woordvoerder. "De artikelen vandaag bevestigen nog maar eens de noodzaak van zo'n groot onafhankelijk onderzoek."

Salafistisch gedachtengoed

Volgens het AD gaan de problemen verder dan de bewuste medewerker. Zo zou er sprake zijn van een "angstcultuur" in de wijken. Managers die de vermenging van geloof en straatwerk door hun jeugdwerkers aankaarten, zouden bijvoorbeeld zijn bedreigd.

Ook zouden andere jongerenwerkers in de Haagse multiculturele wijken Transvaal en Schilderswijk salafistisch gedachtengoed propageren, een orthodoxe stroming binnen de islam. Verder zouden ze jongeren vertellen hoe inlichtingendiensten radicalisering herkennen, zodat ze onder de radar kunnen blijven.

De jongerenwerkers konden die tips geven, omdat ze door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) getraind waren. De NCTV maakte eind vorig jaar 7 miljoen euro extra vrij voor gemeenten om radicalisering tegen te gaan. Het hoogste bedrag - 1 miljoen euro - ging naar Den Haag.