Timmermans over Britse brexitonderhandelaars: 'Ze renden rond als idioten'

Over Boris Johnson, die volgens peilingen grote kans maakt om de nieuwe premier van Groot-Brittannië te worden en de brexit verder te leiden, heeft Timmermans ook geen goed woord over.

"Ik weet niet zeker of hij oprecht is", zei Timmermans over Johnson. "Ik had altijd de indruk dat hij spelletjes speelde. Misschien ben ik een beetje hard, maar het wordt tijd dat we een beetje hard worden."

"Nooit onder de indruk"

In dezelfde uitzending komt ook de Franse politicus Michel Barnier aan het woord, de hoofdonderhandelaar van de EU in de gesprekken over de brexit. Volgens Barnier was de deal die de EU met May sloot de enige manier voor Groot-Brittannië "op een orderlijke manier de EU te verlaten". Maar de voorstellen werden drie keer afgewezen in het Britse Lagerhuis.

Barnier benadrukt in het interview dat May hem "nooit" had gezegd dat ze voor een no-deal zou gaan. "Ik heb nooit zo'n zin gehoord", zegt de Franse politicus. May zei publiekelijk juist altijd dat no-deal beter is dan een slechte deal.

Wat zou er gebeuren als de Britten "het lidmaatschap van de EU zouden verscheuren", vraagt de interviewer aan Barnier. Maar die houdt zich op de vlakte. "Het Verenigd Koninkrijk zal de consequenties onder ogen moeten zien", antwoordt hij daarop.

Over of de Britse onderhandelaars ooit echt gedreigd hadden om zonder deal te vertrekken, zegt Barnier: "De mensen van het Verenigd Koninkrijk zijn goed geïnformeerd, competent en weten hoe wij als EU werken. Ze wisten vanaf het begin dat we niet onder de indruk zouden zijn van zulke dreigementen. Het heeft geen zin die te gebruiken."