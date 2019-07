Nederland koopt acht of negen extra F-35-straaljagers

Nederland koopt 8 of 9 nieuwe F-35-straaljagers uit het Joint Strike Fighter-programma (JSF). Minister van Defensie Ank Bijleveld zegt dat in een interview in Trouw.

De extra toestellen komen bovenop de 37 straaljagers die eerder al zijn besteld. Of daar 8 of 9 bij komen, is afhankelijk van de koers van de dollar op moment van aankoop.

De kosten zullen waarschijnlijk zo'n 600 tot 700 miljoen euro bedragen. Daarmee gaat een groot deel van 1,5 miljard euro die het kabinet in de voorjaarsnota uittrok voor defensie, op aan de F-35's.

De rest van de 1,5 miljard zal worden besteed aan het cybercommando, speciale eenheden en aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor militairen.

Niet genoeg voor alle problemen

Bijleveld erkent in Trouw dat het eerder beschikbaar gestelde geld niet genoeg is om alle problemen van defensie op te lossen. "Dertig jaar bezuinigen heeft wat gedaan met het vertrouwen van mensen in de organisatie."

Volgens de minister verlaten op dit moment nog te veel mensen de krijgsmacht, terwijl er juist extra mensen nodig zijn om uit te breiden.

Nederland traint momenteel strijders in Irak en Afghanistan en heeft militairen actief in Litouwen. Deelname aan andere missies, zoals bijvoorbeeld in de Straat van Hormuz, wordt overwogen.

Het zal dan wel alleen gaan om beperkte bijdrages. "Een grote missie waarbij we zelf de ondersteuning leveren, zoals in Mali, is de komende jaren te ingewikkeld", zegt Bijleveld in Trouw.