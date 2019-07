Pensioenfondsen koersen hard aan op korten

De pensioenen van 8 miljoen mensen dreigen volgend jaar gekort te worden. De dekkingsgraad van de vier grootste pensioenfondsen ABP, Zorg & Welzijn, PMT en PME is door de lage rente verder gedaald en nadert de kritische grens waarop in de pensioenuitkeringen gesneden moet worden. Bij PME en PMT was korten in 2020 al aan de orde, bij ABP en Zorg & Welzijn is dat nu ook het geval.

De beurskoersen mogen dan wel stijgen, de extreem lage rente doet pensioenfondsen de das om. Met de beleggingsrendementen is niks mis, die liggen boven de 10 procent. "In het eerste halfjaar van 2019 behaalden we een rendement van 12,7 procent en verdienden we 139 miljoen euro per dag voor onze deelnemers", zegt directeur Peter Borgdorff van pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Maar het is niet genoeg. Door de lage rente moeten grotere buffers worden aangehouden, waardoor de dekkingsgraad gedrukt wordt. "We houden met de huidige regels en de lage rente ernstig rekening met een verlaging van de pensioenen, dat kan zelfs al in 2020 zijn", aldus Borgdorff.

Gevaarlijk dicht

Het ABP heeft de laagste dekkingsgraad in jaren en zit gevaarlijk dicht bij de kritische grens waarop pensioenen hoe dan ook gekort zullen moeten worden. Wellicht al in 2020, denkt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool.