Strandgangers in VS helpen walvissen terug de zee in

Op een strand in de Amerikaanse staat Georgia hebben strandgangers tientallen grienden terug de zee in geduwd. Zo'n dertig dieren kwamen vlak bij het strand van Saint Simons, ongeveer 100 kilometer ten zuiden van de stad Savannah.

Havenmedewerkers hadden de grote groep walvissen vanochtend gespot bij een nabijgelegen kanaal. Een bioloog zegt tegen het Amerikaanse persbureau AP dat de dieren normaal gesproken zo'n 160 kilometer uit de kust leven. "Dus er ging iets mis met deze dieren", zegt hij. "Ze waren op een plek waar ze het zand onder zich konden voelen."

Op sociale media is te zien dat strandgangers en badmeesters pogingen doen de dieren tegen te houden en terug naar zee te duwen. Dat viel niet mee, want de dieren kunnen tot 6 meter lang en 2700 kilo zwaar worden. In sommige gevallen deden de grienden meerdere pogingen om op het strand te komen.

Sociale structuur

Het gebeurt vaker dat grienden terechtkomen op stranden. De dieren leven bij elkaar in een hiƫrarchie en staat erom bekend bij elkaar te blijven, zelfs als sommige dieren ziek of gewond raken.

"Ze laten geen dieren achter", zegt een andere bioloog tegen AP. "Maar in de buurt van de kust, kan dat hun dood betekenen."

Drie grienden overleefden het ondanks de reddingsactie niet, een vierde werd door een dierenarts uit zijn lijden verlost. Ze zijn volgens een woordvoerder van de lokale milieudienst later vandaag niet meer teruggekeerd naar het strand. Onderzocht wordt nog waarom de dieren naar het strand kwamen.