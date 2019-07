Den Haag wil straat naar Pim Fortuyn vernoemen

De stad Den Haag gaat een straat vernoemen naar Pim Fortuyn wanneer daar gelegenheid toe is. Het Haagse college zegt daartoe bereid te zijn, in reactie op vragen van de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

De naam van de vermoorde politicus komt op een lijst met te vernoemen mensen. "Wanneer er nieuwe straatnaamgeving benodigd is op een geschikte locatie in de stad met het juiste naamgevingsthema, komt Pim Fortuyn in aanmerking voor vernoeming", schrijft het college van burgemeester en wethouders. Met dat laatste wordt bedoeld dat de straatnaam moet passen bij die van andere straten in de wijk.

Op de sterfdag van Pim Fortuyn, 6 mei, vroeg raadslid Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos het college of een straat of andere openbare ruimte naar Fortuyn vernoemd kon worden, als eerbetoon. Aan die oproep wordt nu dus gehoor gegeven.

In het centrum van Rotterdam is al sinds 2012 een Pim Fortuynplaats. Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 vermoord.