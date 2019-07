Taliban sluit 42 Zweedse gezondheidscentra in Afghanistan

De Taliban heeft tientallen medische centra in de Afghaanse provincie Wardak gesloten. De Zweedse gezondheidsorganisatie SCA (Swedish Committee for Afghanistan) zegt dat met name duizenden vrouwen en kinderen hierdoor gezondheidsrisico's lopen.

De Taliban zegt dat de Zweedse organisatie de veiligheid van de mensen niet kan garanderen na een aanval vorige week, waarbij vier personen omkwamen. In totaal zijn volgens SCA 42 van de 77 faciliteiten in de provincie gesloten.

SCA zegt in een persbericht op Facebook dat vermoedelijk het Afghaanse leger achter die aanval zit, en noemt de aanval een schending van het internationaal humanitair recht. De Zweedse gezondheidsorganisatie heeft meer dan 6.000 Afghaanse werknemers in dienst in veertien Afghaanse provincies. SCA werd opgericht in 1980 in reactie op de Sovjet-invasie.

Rode Kruis

Het is sinds enige tijd weer onrustig in Afghanistan, ondanks de vredesbesprekingen. Zo kwamen eind vorige maand 26 mensen om bij een aanslag op een militie in het noorden van het land. Nu de internationale troepen weer vertrekken uit Afghanistan begint de Taliban steeds machtiger te worden.

Het is niet de eerste keer dat de Taliban medische organisaties tegenwerkt. Eerder dit jaar heeft de terreurgroep het Rode Kruis verboden om medische hulp te verlenen in gebieden die onder controle van de radicale moslimgroep vallen. Toen was de reden dat de vaccinaties die werden gegeven niet te vertrouwen zouden zijn.