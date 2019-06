Aanslag Taliban in Afghanistan vlak voor nieuwe vredesbesprekingen

Talibanstrijders hebben in het noorden van Afghanistan een militie aangevallen die vecht voor de Afghaanse overheid. Daarbij vielen volgens lokale autoriteiten zeker 26 doden.

De aanslag was in een dorp in de provincie Baghlan. Vlak na de aanval eiste de Taliban de verantwoordelijkheid op. De terreurgroep zegt dat zeker 28 militieleden zijn gedood en 12 mensen verwond.

Vandaag begint in Qatar een nieuwe ronde van vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban. Al bijna twee maanden praten de twee partijen over het beƫindigen van de oorlog.

Terugtrekken troepen

Naar verwachting gaat het deze nieuwe ronde van overleg over het op termijn terugtrekken van buitenlandse troepen uit Afghanistan. De VS wil daarbij van de Taliban garanties dat er geen nieuwe aanslagen worden gepleegd.

De Amerikanen hebben zo'n 14.000 militairen in Afghanistan. De strijd tegen de Taliban begon kort na de aanslagen van al-Qaida in de VS op 11 september 2001 en is inmiddels de langste oorlog die de Amerikanen ooit hebben gevoerd.

Ondanks de vredesbesprekingen worden er nog steeds aanslagen gepleegd. Zo vielen Talibanstrijders vorige maand een hulporganisatie aan en werden bij een aanslag op een controlepost van het leger in de provincie Farah zeker 20 militairen gedood.