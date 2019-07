Verbreding snelwegen bij Utrecht van de baan

De A27 en de A12 bij Utrecht mogen voorlopig niet worden verbreed. Volgens de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, is onduidelijk in hoeverre de uitstoot van stikstof stijgt door de verbreding van de Ring Utrecht aan de oostkant van de stad.

Het plan voor de verbreding van de Ring Utrecht is het eerste grote infrastructurele project dat sneuvelt nadat de Raad van State eind mei de zogenoemde Projectaanpak Stikstof (PAS) verwierp en bepaalde dat pas gebouwd mag worden als de natuur in de omgeving er geen last van heeft. De Nederlandse aanpak is namelijk in strijd met Europese regels.

Het oordeel van de Raad van vandaag betekent ook dat de voorgenomen bomenkap op het Utrechtse landgoed Amelisweerd van de baan is. Hiertegen was veel verzet.

Tik voor ministerie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf eerder nog toestemming voor de verbreding van de snelwegen bij Utrecht. Volgens het ministerie leidt de verbreding tot meer uitstoot van stikstof in de directe omgeving, zoals in bosgebied Amelisweerd. Maar die uitstoot zou de "natuurlijke kenmerken van die gebieden" niet aantasten, voegde het ministerie daaraan toe.

In zijn uitspraak vanochtend stelt de Raad van State dat dit helemaal "niet zeker" is. In een toelichting bij RTV Utrecht zegt een woordvoerder van de Raad dat de uitspraak betekent dat minister Van Nieuwenhuizen met een andere motivering (en rekenmethode voor stikstofuitstoot) moet komen om de Ring Utrecht alsnog te verbreden.