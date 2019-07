Veel kritische vragen over Facebooks virtuele munt op eerste hoorzitting

De Amerikaanse politiek is er niet zomaar van overtuigd dat Facebooks eigen virtuele munt een goed idee is. Zoveel is duidelijk na de eerste hoorzitting met het bedrijf over dit onderwerp in het Congres.

Het sociale netwerk kondigde vorige maand aan in 2020 te komen met een virtuele munt, de libra (met steun van op dit moment 27 andere partijen) en bijbehorende digitale portemonnee Calibra. Tijdens de hoorzitting in de Senaat waren politici kritisch en terughoudend.

"Facebook is gevaarlijk", zei de Democratische senator Sherrod Brown aan het begin van de zitting. "Facebook zegt 'vertrouw ons', maar elke keer als Amerikanen dat doen, leidt dat tot problemen." "Waarom zou Facebook, van alle bedrijven, dit moeten doen?", vroeg collega Brian Schatz, ook een Democraat.

'Ik vertrouw jullie niet'

Ook aan Republikeinse kant is men terughoudend. "Ik vertrouw jullie niet", zei Martha McSally. David Marcus, die namens Facebook aanschoof bij de Senaatscommissie, benadrukte aan in zijn verklaring dat de libra er alleen komt als toezichthouders ermee akkoord zijn. Zover is is het nog lang niet. "Facebook heeft nog veel werk te doen voordat we ons comfortabel voelen bij het initiatief", zei de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, eerder deze week.

Overigens waren er ook positievere geluiden te horen bij de hoorzitting. "Ik denk dat we zowel de kansen als de zorgen moeten onderzoeken", zei de Republikeinse senator Patrick Toomey. Hij noemde het prematuur om direct met de hakken in het zand te gaan staan.

Data van gebruikers verzamelen

Een zorg die tijdens de hoorzitting aan de orde kwam, ging over data verzamelen. Facebook probeert sinds de start mensen ervan te overtuigen dat het hun gegevens niet zal gebruiken zonder toestemming van gebruikers. "Ik kan op dit moment geen enkele reden bedenken om data te verzamelen", zei Marcus. Dit sluit tegelijkertijd niet uit dat dit op den duur verandert of dat gebruikers worden verleid om toestemming te geven voor het verzamelen van data.

Volgens Facebook is het de bedoeling dat de Zwitserse privacywaakhond toezicht gaat houden op de libra, omdat de organisatie achter de valuta zich in dat land zal vestigen. Tegen zakenzender CNBC zeggen de Zwitsers echter nog niet door het sociale netwerk hierover te zijn benaderd.

Waar eerdere hoorzittingen met Facebook, zoals vorig jaar de veelbekeken sessies met topman Mark Zuckerberg, deels uitblonken in amateurisme, signaleerde TechCrunch dat de senatoren dit keer beter waren ingevoerd. Vanmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd is de tweede hoorzitting met Facebook over de plannen, ditmaal in het Huis van Afgevaardigden. Ook die sessie belooft kritisch van toon te worden.