Lokale bevolking Hawaï protesteert tegen bouw reuzentelescoop

Een groep oorspronkelijke bewoners protesteert tegen de bouw van een nieuwe reuzentelescoop op de Mauna Kea, de hoogste berg op Hawaï. Ze zijn bezorgd dat de telescoop het gebied dat zij als heilig zien, verder zal schenden.

Om hun doel te bereiken blokkeert de groep de toegangsweg naar de hoogste berg van het eiland, waar de telescoop moet worden gebouwd. Daardoor zijn ook dertien al bestaande telescopen op de berg onbereikbaar geworden.

De demonstranten zeggen dat ze het personeel van de huidige telescopen willen doorlaten, als ze zelf ook elke dag een auto naar de bouwplaats mogen sturen voor culturele en religieuze doeleinden. Maar beide kanten hebben nog geen overeenstemming bereikt.

"Dit gaat over ons bestaansrecht", zei Kaho'okahi Kanuha, een van de protestleiders tegen persbureau AP. "Het gaat over de manier waarop onze voorouders leefden. We vechten en weerstaan dit, of we verdwijnen voor altijd."

Voldoende afstand

Niet alle inheemse bewoners van het eiland steunen het protest tegen de bouw van de nieuwe telescoop. Volgens hen zit er voldoende afstand tussen de heilige grond van Mauna Kea en de plek waar de sterrenkijker wordt gebouwd.

Een van hen is Annette Reyes. Zij zegt dat het protest wordt gevoerd door een "luide minderheid" en dat ze al is uitgescholden voor "nep-Hawaiiaan" omdat ze het project wel steunt. Het bedrijf erachter heeft toegezegd dat het elk jaar een miljoen dollar zal schenken voor de stimulering van wetenschap, technologie en wiskunde op Hawaï.

Dat is belangrijk, zegt ze, omdat wetenschap altijd een integraal onderdeel was van het leven van de oude inheemse bevolking. "Alles wat ze deden, was wetenschap. Van het kweken van vis en andere voedselbronnen tot navigeren."

Drie keer zo groot

De nieuwe Thirty Meter Telescope krijgt, zoals de naam al zegt, een spiegel met een doorsnede van 30 meter. Daarmee is het gevaarte meteen drie keer zo groot als de tot nu toe grootste telescoop, met een negen keer groter bereik. Verschillende universiteiten in de Verenigde Staten en Canada zitten achter het bedrijf dat de telescoop gaat bouwen, gesteund door onder meer China, India en Japan.

Mauna Kea is volgens de onderzoekers de meest geschikte plek. Het is daar vrijwel het hele jaar door helder weer en er is nauwelijks sprake van lichtvervuiling.