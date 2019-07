Kinderdagverblijven in Oss gaan niet meer met de Stint rijden

Kinderdagverblijven in Oss maken geen gebruik meer van de Stint als die binnenkort weer de weg op mag. De elektrische bolderkar is voor de opvanglocaties te sterk verbonden met het drama waarbij vorig jaar vier kinderen om het leven kwamen.

Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant onder de kinderdagverblijven in Oss. "Ik kan me voorstellen dat er in grote steden straks weer dankbaar gebruik wordt gemaakt van de Stint, maar in Oss is het ingewikkeld", is een van de reacties.

Naar aanleiding van het ongeluk in Oss verbood VVD-minister Van Nieuwenhuizen het rijden met de Stint. Inmiddels is de elektrische bakfiets vernieuwd en zijn er afspraken gemaakt over een veilig gebruik van de bakfiets. Zo moeten bestuurders 18 jaar zijn en een rijvaardigheidstraining hebben gevolgd. De kans is groot dat de Stint binnenkort weer de weg op mag.

Verbonden met leed

Voor de grootste kinderopvangorganisatie in Oss, AVEM, is het opnieuw inzetten van de elektrische bakfiets geen optie. Het bestuur heeft de ouders een brief gestuurd waarin ze hun keus uitleggen "Iedereen binnen onze organisatie weet hoe diep dit ongeval de samenleving geraakt heeft. Ook voor ouders is de Stint onlosmakelijk verbonden met persoonlijk leed."

Dat bevestigt een kleiner kinderdagverblijf, dat soortgelijke reacties van ouders kreeg. "Ik wil mijn kind graag bij jullie op de opvang brengen, maar niet als jullie Stints gaan gebruiken."

Ook voor Okido, het kinderdagverblijf dat betrokken was bij het drama, is het geen optie om weer met de Stint te gaan rijden. "De impact van het ongeluk is enorm, waardoor het voor ons meteen al duidelijk was dat wij de Stint niet meer in gebruik gaan nemen. De eerste keer weer een Stint te zien rijden, zal voor ons dan ook erg moeilijk zijn."