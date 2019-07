VN waarschuwt: strijd tegen aids loopt vast

Het gevecht tegen aids dreigt wereldwijd te stagneren door een groei van het aantal hiv-besmettingen in sommige regio's, door lagere investeringen en door gebrek aan goede zorg. Daarvoor waarschuwt UNAIDS, onderdeel van de Verenigde Naties.

Wereldwijd waren er vorig jaar 1,7 miljoen nieuwe besmettingen met hiv. Dat is een afname van 16 procent sinds 2010 en vooral te danken aan de succesvolle aanpak in grote delen van Oost- en Zuid-Afrika. Maar tegelijkertijd groeit het aantal besmettingen zorgwekkend in Oost-Europa en Centraal-Aziƫ (29 procent), in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (10 procent) en in Latijns-Amerika (7 procent).

Bij meer dan de helft van alle nieuwe besmettingen gaat het om sekswerkers, drugsverslaafden, transgenders en mannen die seks hebben met mannen. Veel van deze mensen hebben geen toegang tot medicijnen.

Het aantal mensen dat overlijdt aan aids-gerelateerde ziekten laat wereldwijd nog steeds een daling zien. Sinds 2010 daalde dat aantal met 33 procent tot 770.000 mensen in 2018. Maar ook bij deze cijfers is er een stijging in dezelfde 'kwetsbare' regio's.

Verontrustend

UNAIDS ziet daarnaast een verontrustende groei van de kloof tussen het geld dat nodig is om besmettingen te kunnen voorkomen en het geld dat daarvoor beschikbaar is. Dat komt enerzijds doordat er minder geld wordt ingezameld door middel van donaties en anderzijds doordat investeringen niet snel genoeg groeien om de inflatie te compenseren.

Positief is UNAIDS over het aantal zwangere vrouwen met hiv dat toegang heeft tot medicijnen. Er is sprake van een groei van meer dan 90 procent ten opzichte van 2010. Daardoor is het aantal besmettingen met hiv onder kinderen gedaald met ruim 40 procent.

Spectaculaire dalingen zijn te zien in onder meer Botswana (83 procent), Rwanda (83 procent) en Malawi (76 procent). Toch waren er wereldwijd 160.000 nieuwe besmettingen met hiv onder kinderen. Een aantal dat ver afligt van het doel van UNAIDS: minder dan 40.000 nieuwe besmettingen in 2018.

Daarom moet er volgens de organisatie meer worden gedaan aan de uitbreiding van de behandeling van kinderen. Want ten opzichte van 2010 is het aantal kinderen tussen de 0 en 14 jaar dat leeft met hiv en medicijnen krijgt, bijna verdubbeld.