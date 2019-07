Getouwtrek en geopolitiek spel rond Krimschatten duurt nóg langer

Het blijft onduidelijk wie er recht heeft op de kunstwerken uit het Krim-gebied die nu zijn opgeslagen in het Amsterdamse Allard Pierson Museum. In een rechtszaak strijden Oekraïne en vier musea op de Krim om de werken. Met een tussenvonnis liet het hof vandaag weten nog niet definitief te kunnen oordelen wie recht heeft op de kunst.

Het Allard Pierson Museum kreeg voor de tentoonstelling 'De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee' honderden archeologische topstukken in bruikleen van vier musea op de Krim. Tijdens de expositie met sieraden, kettingen en als topstuk een gouden masker annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland. Vervolgens ontstond de vraag naar wie de schatten terug moesten: naar Oekraïne - waar de Krim dus niet meer toe behoorde - of naar de uitlenende musea, die nu onder Russisch bestuur vallen.

Uit angst voor claims besloot het Allard Pierson de spullen voorlopig op te slaan en de keuze over te laten aan de rechter. In 2016 oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat het museum de betwiste objecten moest afgeven aan de staat Oekraïne. De musea op de Krim tekenden beroep aan tegen deze uitspraak.

Gevoelige zaak

Met een verzekerde waarde van 1,5 miljoen euro hebben de 600 stukken relatief gezien geen enorme waarde. Toch ligt de zaak internationaal onder een vergrootglas, omdat er naar de politieke spanning tussen Rusland en Oekraïne gekeken wordt. De uitspraak zou indirect antwoord kunnen geven op de vraag wie er de baas is op de Krim. De Nederlandse overheid weigerde daarom eerder al om te bemiddelen tussen de partijen.

De rechtbank in Amsterdam heeft nu beide partijen om meer informatie gevraagd. Om een goede uitspraak te doen moet er onder meer gekeken worden naar het Oekraïense recht. Een einduitspraak wordt over 6 tot 9 maanden verwacht.