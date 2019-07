Nieuwe zonneauto TU Delft rijdt ook op windenergie

Met een auto die zowel op zonne- als windenergie rijdt, hopen studenten van de Technische Universiteit Delft in oktober voor de achtste keer de World Solar Challenge te winnen.

Vandaag presenteert het team het nieuwe model NunaX aan het publiek. "We rijden een beetje zoals een zeilboot op de wind vaart", zegt teamlid Bruno Martens tegen Omroep West. "De buitenkant is zo gevormd dat de auto bij zijwind als het ware een duwtje in de rug krijgt."

De vorige editie werd door de Delftse universiteit gewonnen met de relatief kleine Nuna9. De nieuwe auto is zo ontwikkeld dat die nog lichter en kleiner is. Het resultaat: een auto van 135 kilo. "Dit is de lichtste auto ooit, tenzij de concurrentie met een nog lichter model komt", zegt Martens.

Negen keer gewonnen

De World Solar Challenge wordt elke twee jaar in het zuiden van Australiƫ gehouden. De teams moeten zo snel mogelijk een route van 3000 kilometer afleggen. De TU Delft deed negen keer mee aan het wereldkampioenschap. De teams van de universiteit wonnen zeven keer, tweemaal eindigden ze op de tweede plaats.

Toch wil het team volgens Martens nog niet op de zaken vooruit lopen. "Waar auto's tijdens de eerste races nog heel erg verschillend konden zijn, merk je dat teams bij elkaar afkijken en de auto's steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Het komt dus meer dan ooit aan op innovatie: de slimme snufjes maken het verschil."