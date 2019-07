Criminelen azen steeds vaker op nieuwe auto's

Criminelen hebben het steeds vaker voorzien op nieuwe auto's, blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

De stichting, waarin de politie samenwerkt met verzekeraars en autoregistratieautoriteit RDW, zag in de eerste zes maanden van 2019 een toename van zo'n 39 procent van het aantal diefstallen van auto's van twee jaar of nieuwer.

De algehele trend rond autodiefstal blijft hetzelfde: het totaal aantal diefstallen daalt. Die daling vlakt alleen wel af. In de eerste zes maanden van dit jaar werden 3606 auto's gestolen. Dat waren er slechts 36 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Terwijl bijvoorbeeld in 2018 nog ruim 12 procent minder auto's werden gestolen ten opzichte van 2017.

Met afstand de meeste personenauto's werden dit jaar vooralsnog gestolen in Amsterdam (515). Net als in 2018 blijven de Volkswagen Golf, Polo en Audi A1 de populairste automodellen onder autodieven. Opvallendste stijger is de Fiat 500. Het LIV weet niet waarom dat zo is.