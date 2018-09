Kraken van slimme autosleutel nu 'populairder dan ruitje intikken'

Heeft een auto die goedkeuring niet, dan keert de verzekering niet uit bij schade of diefstal. "Een koper van een afgekeurde auto kan dat voorkomen door zelf een beveiligingsysteem laten installeren", zegt Van Vliet.

Bij al rijdende auto's wordt het beveiligingssysteem niet achteraf afgekeurd, maar bezitters kunnen wel in problemen komen als hun autosleutel wordt misbruikt voor inbraak. Dat kan zonder braaksporen lastig te bewijzen zijn.

Makkelijk te misbruiken

Misbruik van het keyless entry-systeem is simpel, zegt beveiligingsonderzoeker Roel Verdult van FactorIT. Het is daarvoor nodig om een apparaatje te maken dat de communicatie tussen de auto en de autosleutel oppikt en opnieuw uitzendt. "Als je hobbyist bent en een beetje handig bent met solderen, kun je dat zo in elkaar zetten."

Door de communicatie van de auto met de sleutel op te pikken en te herhalen met een eigen antenne, kunnen dieven ervoor zorgen dat de auto ontgrendelt terwijl de sleutel niet in de buurt van de auto is. "Je moet het vergelijken met een megafoon, waardoor het signaal verder reikt", zegt Verdult.

Zo kan het signaal vanaf de oprit waar een auto staat naar de voordeur worden verlengd, zodat de auto denkt dat de sleutel in de buurt is. Ook is het mogelijk dat dieven die in duo's werken langs de huizen gaan, op zoek naar een bepaalde auto.

Wegrijden met de auto kan bij een deel van de auto's. Dat de autosleutel na het wegrijden niet meer in de buurt is, maakt daarbij niet uit, zegt Verdult. "Als de batterij van de autosleutel midden op de snelweg op is, wil je niet dat de auto stopt", zegt hij. "De richtlijn is dat als een auto rijdt, dat hij blijft rijden, totdat de bestuurder hem uitzet."