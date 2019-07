Tussen jouw ingezamelde kleding liggen soms eieren, smurrie of een dode hond

In het sorteercentrum van kledinginzamelaar Stichting Sympany in Utrecht behoort een mondkapje tot de vaste werkuitrusting van sorteerders. "Dat moet ook wel, want soms is de stank niet te harden", vertelt directeur Erica van Doorn. Op de sorteerband zien haar medewerkers niet alleen truien, sokken en jurkjes voorbijkomen, maar ook chemisch- en huisafval.

Kledinginzamelaars treffen steeds vaker van dit soort afval aan tussen de zakken afgedankte kledingstukken. Het probleem is zelfs zo nijpend, dat de Vereniging Herwinning Textiel vandaag een brandbrief stuurt aan staatssecretaris Van Veldhoven (Mileu, D66). "De afgelopen jaren is de hoeveelheid afval tussen kleding gestegen van 9 naar 15 procent", zegt Roderick Ferrari van VHT.

Wat sorteerders dan allemaal tegenkomen? Dat verschilt per dag. "Vandaag waren het eierschillen, bakjes met etensresten en bruine smurrie, maar er heeft ook wel eens een dode hond tussen gezeten", vertelt Van Doorn.