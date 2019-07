Bezorgrobot rijdt in Eindhoven boodschappen naar klanten

De proeven die hij deed zijn geslaagd, al hadden de robots nog moeite met hoge stoepranden. "Wij hadden allerlei scenario's verzonnen wat er allemaal mis kon gaan. Bijvoorbeeld dat mensen de robot zouden omgooien of erop gingen zitten. Dat gebeurde allemaal niet, mensen vinden het hartstikke interessant."

De keten wil robots laten rijden zodra de wetgeving is aangepast. Daar is het wachten op. "De wetgever moet er goed over nadenken, dat snap ik wel", zegt Ten Wolde. "Je wil geen ongelukken zoals bij de Stint. Zodra de wetgever er klaar voor is, gaan we ze ook hier op straat zien."

Lange weg te gaan

Albert Heijn laat de robot nu op tien werkdagen rijden. De supermarktketen benadrukt dat het nog een erg kleinschalig experiment is en dat het nog lang niet zover is dat er op andere plekken in het land robots gaan rijden.

Een van de nadelen van de robot is de prijs. Een exemplaar kost nu nog tienduizenden euro's.

Cateraar Sodexo deed recent een proef met een bezorgrobot in een gebouw bij een verzekeraar. Daar merkte de cateraar dat klanten na enige tijd het persoonlijk contact begonnen te missen. Daarom is het volgens Sodexo beter om robots in te zetten bij fysiek zwaar werk of saai repeterend werk, zodat medewerkers meer tijd overhouden voor sociaal contact.