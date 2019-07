Hoe kon de uitstoot van de Nederlandse luchtvaart zo groeien?

In nagenoeg alle sectoren is de CO2-uitstoot de afgelopen vijf jaar gedaald, maar in de luchtvaart juist flink gestegen, bleek vandaag uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Waarom kon die uitstoot juist in de luchtvaart groeien?

De luchtvaart neemt een uitzonderingspositie in als het gaat om de aanpak van klimaatverandering. Niet alleen in Parijs in 2015, ook in Nederland dit jaar, bleef de luchtvaart buiten schot in het klimaatakkoord. De sector is niet meegegaan in het 'post-Parijs-tijdperk', zegt Paul Peeters, deskundige op het gebied van uitstoot in de luchtvaart. Er zijn inmiddels wel eigen mondiale afspraken gemaakt om de uitstoot tegen te gaan (zie kader), maar die gaan volgens hem lang niet ver genoeg.

Een paar jaar geleden is wereldwijd afgesproken dat de luchtvaart alle toekomstige groei moet compenseren, tot het niveau van 2020. "Dat betekent dus dat je vanaf dan gelijk blijft. Maar eigenlijk moet je voor het klimaat naar beneden, zelfs naar nul uitstoot, net als alle andere sectoren", zegt Peeters.

Maximum stellen aan CO2-uitstoot

Algemeen worden er drie mogelijkheden gezien om de uitstoot in de luchtvaart naar beneden te brengen: duurzamer vliegen, compensatie van de uitstoot in andere sectoren of alternatieven voor vliegen zoals treinverkeer.

Volgens Peeters wordt daarbij de belangrijkste maatregel over het hoofd gezien. Hij pleit voor de verplichte invoering van het bijmengen van synthetische kerosine, en het stellen van een maximum aan de CO2-uitstoot. "Dat prikkelt de industrie om innovatief te worden en eigenlijk is dat de enige route die echt naar nul CO2-uitstoot in 2050 zou kunnen leiden."

Synthetische kerosine is nu nog flink duurder dan gewone kerosine. Het langzaam steeds meer inzetten op de nieuwe brandstof zou daarom in de toekomst tickets wel steeds duurder maken, zegt Peeters. Maar het is volgens hem de enige manier waarop de uitstoot echt flink kan gaan dalen.

Omslag gaande

Henri Werij, decaan lucht- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft, zegt dat de luchtvaart het klimaatprobleem wel degelijk serieus neemt. De uitdaging is enorm, zegt hij, maar op dit moment is er binnen de sector een serieuze verandering gaande. "Je ziet dat er een omslag in het denken plaatsvindt binnen de sector, en ik heb niet de indruk dat dat voor de bühne is."

Hij spreekt geregeld met de top van de KLM of bedrijven als Airbus. "Ik merk in die gesprekken dat ze er serieus mee bezig zijn. En dat de omslag wel eens veel eerder kan plaatsvinden dan tot nu toe gezegd wordt."

NOS op 3 dook eerder al in de luchtvaart-cijfers. In onderstaande video wordt uitgelegd op welke manieren je CO2 kunt compenseren, hoe dat zich verhoudt tot het totaal en wat in de luchtvaart nog zal moeten gebeuren om de uitstoot terug te dringen.