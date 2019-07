Uitstoot Nederlandse luchtvaart flink gestegen

Technologische verbeteringen, zuinigere vliegtuigen en meer efficiëntie compenseren een deel van de groei. Voor de toekomst wordt vooral ingezet op biokerosine en compensatie van de uitstoot. Maar veel deskundigen gaan ervan uit dat deze maatregelen niet afdoende zullen zijn om de uitstoot teniet te doen.

Reactie TUI en KLM

De KLM laat in een reactie weten het klimaat serieus te nemen. "Maar de luchtvaart heeft de uitdaging dat er nog geen goed alternatief is voor het gebruik van fossiele kerosine." Wel streeft de KLM ernaar om zuiniger te vliegen en om steeds meer duurzame brandstof te gebruiken.

"Bovendien hebben we de ambitie gezet om in 2030 een absolute CO2-reductie van 15 procent te hebben gerealiseerd ten opzichte van 2005", reageert de vliegmaatschappij. "Dit is een stap naar de 2050-doelstelling van de internationale luchtvaartorganisatie IATA om de netto CO2-uitstoot van de luchtvaart met 50 procent te verminderen in 2050 ten opzichte van 2005."

TUI wijst erop dat de maatschappij steeds meer vliegtuigen heeft en daarmee ook het aantal vluchten is gegroeid. "Dit zegt niets over de uitstoot per passagier per kilometer", reageert de luchtvaartmaatschappij. "Om de daadwerkelijke milieu-impact te bepalen is het van belang dat er wordt gekeken naar de uitstoot per passagier per kilometer. Deze is bij TUI de afgelopen tien jaar met 21 procent afgenomen."

Er wordt volgens TUI geïnvesteerd in schonere vliegtuigen en er wordt bij iedere vlucht gestreefd naar een zo hoog mogelijke bezettingsgraad en een zo efficiënt mogelijk brandstofverbruik.

Trein als alternatief

De KLM kwam eerder deze maand met het duurzaamheidsplan 'Fly responsibly'. Het roept passagiers op om extra te betalen voor het compenseren van tickets, en zegt meer in te willen zetten op biobrandstoffen. Ook wijst de KLM op alternatieven voor korte afstanden, zoals de trein.

Op mondiaal niveau werkt de luchtvaartsector aan een eigen set afspraken, die de klimaatimpact moet verminderen, genaamd Corsia. Dit komt er kort gezegd op neer dat met ingang van 2021 de luchtvaart alleen nog CO2-neutraal mag groeien.