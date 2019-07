Vice-president Pence oog in oog met migranten in detentiecentrum

Pence sprak na afloop van "tough stuff". "Ik wist dat we zouden zien dat het overbevolkt is." Hij erkende tegenover een CNN-verslaggever dat de omstandigheden voor mannen in het detentiecentrum niet acceptabel zijn. "Dat is de reden waarom we het Congres hebben gevraagd 4,6 miljard dollar beschikbaar te stellen voor de grensbewaking." Wel benadrukte hij dat alle mannen, vrouwen en kinderen in detentiecentra toegang hebben tot gezondheidszorg en drie maaltijden per dag krijgen.

Een agent van de grenspolitie zei dat de mannen in het centrum in McAllen hun tanden één keer per dag mogen poetsen en dat ze deodorant krijgen na het douchen, maar hij gaf ook toe dat veel van de mannen tien tot twintig dagen niet hadden gedoucht. Volgens hem heeft niemand langer dan 32 dagen vastgezeten in de kooien.