Ook misstanden in migrantenopvangcentrum Arizona

Ook in de Amerikaanse staat Arizona worden migrantenkinderen slecht behandeld in een opvangcentrum, blijkt uit onderzoek van nieuwszender NBC News. Eerder ontstond er ophef om een soortgelijke situatie in een opvangfaciliteit in Texas.

NBC sprak met kinderen die worden vastgehouden in het opvangcentrum in de stad Yuma. Een 16-jarige jongen uit Guatemala zei dat hij en andere kinderen in zijn cel op de betonnen grond moesten slapen. Hun matrassen waren afgenomen, nadat ze hadden geklaagd over de kwaliteit van hun voedsel en water.

Betast

Een meisje van 15 uit Honduras zei dat een medewerker haar ondergoed uittrok en haar betastte. Dat gebeurde in bijzijn van andere migranten en medewerkers.

Volgens een 16-jarige Hondurees worden de kinderen ook regelmatig uitgescholden door de bewakers. Ook mogen ze net als in Texas niet douchen, krijgen ze geen schone kleren en hebben ze bijna geen plek om te slapen.

Volgens NBC News is de situatie in Yuma zelfs erger, vanwege het gedrag van de bewakers. De grensbewaking zegt in een reactie het gedrag niet normaal te vinden en onderzoek te doen naar het opvangcentrum.