Eerste visarend geringd in de Brabantse Biesbosch

In de Brabantse Biesbosch is voor het eerst in Nederland een visarend geringd. Met de gekleurde ring is het dier individueel herkenbaar voor onderzoek.

Sinds 2017 zit in een mast in De Biesbosch een nest van een van de twee Nederlandse broedparen. Dit voorjaar kwam in de hoogspanningsmast op bijna 65 meter hoogte een jong uit het ei. Het andere nest zit in een hoge boom in hetzelfde natuurgebied.

De vogel die nu geringd is, is het enige jong dat in de mast uit het ei kroop. Om de vogel te ringen moest de helft van de hoogspanningsleiding tijdelijk worden uitgeschakeld. Volgens Staatsbosbeheer zitten in het andere nest drie jongen.

Trekvogels

De visarend broed pas sinds 2016 in Nederland. Door het ringen van de vogels kunnen onderzoekers zien welke gebieden ze bezoeken, hoelang ze blijven leven en of ze terugkeren naar Nederland. Sinds 2016 zijn er veertien visarenden geboren in Nederland.

Visarenden zijn echte trekvogels, die langs de kust van West-Afrika overwinteren. Normaal gesproken gebruiken ze Nederland alleen als tussenstop. Dat ze nu ook in Nederland broeden, heeft vermoedelijk te maken met de groeiende stand in heel Europa.

De Biesbosch is aantrekkelijk voor de vogel, omdat er veel vis leeft. Ook zijn er veel hoge bomen.