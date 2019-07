Drie steden vallen af in strijd om Songfestival

Vanaf volgende week strijden nog twee steden voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Van de vijf steden die tot nu toe nog in de race waren, vallen er drie af.

De selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival 2020 zegt dat het de vijf woensdag ingediende bidbooks uitvoerig heeft bestudeerd en beoordeeld. De commissie heeft bekeken in hoeverre de steden voldoen aan "zwaarwegende criteria" en gaat op basis daarvan twee steden op de shortlist plaatsen. Medio volgende week wordt bekend welke dat zijn. Daarna worden werkbezoeken afgelegd.

Het ging nog tussen vijf steden: Arnhem (Gelredome), Den Bosch (Brabanthallen), Maastricht (MECC), Rotterdam (Ahoy) en Utrecht (Jaarbeurs). Amsterdam, Breda, Den Haag en Leeuwarden waren eerder al afgehaakt.

'Den Bosch en Utrecht niet'

Volgens NOS-songfestivalverslaggever Martijn van der Zande is de kans klein dat Den Bosch en Utrecht bij de laatste twee zitten. "Den Bosch had al aangegeven dat er eigenlijk te weinig hotelkamers zijn en de gemeente Utrecht lijkt er niet echt zin in te hebben het Songfestival te organiseren."

Blijven Arnhem, Maastricht en Rotterdam over. "Wat betreft die drie vind ik het lastig. Bij Maastricht zou het struikelblok de grootte van de zaal kunnen zijn, maar ze zijn wel bloedfanatiek en komen waarschijnlijk met veel geld over de brug."

"Arnhem heeft met het Gelredome een goede en grote zaal, maar daar ontbreekt het dan weer aan extra zalen voor bijvoorbeeld kleedkamers. Ik gok dus dat één van deze twee gaat afvallen en dat Rotterdam sowieso bij de laatste twee zit."