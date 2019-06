Kandidaat-gaststeden songfestival aan de slag met bidbook

Negen steden hebben bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival gemeld dat ze het evenement volgend jaar graag binnen willen halen. Vandaag ontvingen zij de criteria waaraan voldaan moet worden om gaststad te worden. Het gaat om de steden Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam en Utrecht.

Ideale gaststad

De steden hebben vanaf nu vier weken de tijd om hun bidbooks bij de organisatie in te leveren. In dit document moeten gemeenten uiteenzetten waarom zij de ideale gaststad zijn. De steden zullen onder andere beoordeeld worden op de beschikbare locatie, de capaciteit en technische faciliteiten en bereikbaarheid.

Steden hebben tot uiterlijk woensdag 10 juli om hun voorstel in te sturen. Tot die dag kunnen ook andere geïnteresseerde steden of regio's zich nog melden. Alle voorstellen zullen dan beoordeeld worden door de organisatie die in handen is van de NPO, AVROTROS en NOS. De omroepen streven ernaar om de definitieve keuze van de gaststad in augustus bekend te maken.