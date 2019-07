Vergunningseisen online gokmarkt bekendgemaakt

Bedrijven die online gokken in Nederland willen gaan aanbieden, mogen zich de afgelopen twee jaar niet specifiek op de Nederlandse markt hebben begeven. De Kansspelautoriteit heeft vandaag bekendgemaakt aan welk eisenpakket bedrijven moeten voldoen om een vergunning te krijgen.

Het aanbieden van online gokken is in Nederland nu nog illegaal, waardoor gokkers zijn aangewezen op buitenlandse, soms schimmige sites. Om het aanbod te reguleren, legaliseert het kabinet de online gokmarkt. Op 1 januari 2021 moet de wet ingaan.

Ruim 180 bedrijven uit binnen- en buitenland hebben interesse getoond in een vergunning. Het gaat daarbij om ervaren online aanbieders uit het buitenland, Nederlandse bedrijven met ervaring in fysieke kansspelen en kleine "eenpitters", zoals de Kansspelautoriteit ze noemt.

Vooral in die laatste groep zullen maar weinig bedrijven voldoen aan de voorwaarden, denkt de waakhond. Zo krijgen de aanvragers een Bibob-antecedentenonderzoek en moeten ze een beleid hebben op het gebied van verslavingspreventie. Ook zijn er eisen op financieel gebied.

Geen reclame

Verder moeten de bedrijven "in de twee jaar voorafgaand aan de datum van indienen zich in ieder geval hebben onthouden van online kansspelaanbod dat specifiek is gericht op Nederlandse consumenten", schrijft de autoriteit. Dat betekent onder meer dat ze geen reclame mogen hebben gemaakt die gericht was op de Nederlandse markt.

Bovendien mochten ze geen website met de extensie .nl runnen en moet de Nederlandse taal er afwezig zijn geweest. Ook als ze Nederlandse betaalmogelijkheden als iDEAL hebben aangeboden, krijgen bedrijven geen vergunning.

Waarschijnlijk kunnen de aanvragen voor de vergunningen vanaf 1 juli 2020 worden ingediend. De Kansspelautoriteit verwacht dat er tussen tachtig en honderd vergunningen zullen worden verleend.