Nieuwe wet moet positie van franchisers versterken

Zelfstandige ondernemers die winkels runnen volgens de formule van concerns als Albert Heijn, Hema, Febo, Intertoys of Bruna, worden binnenkort beter beschermd. Het kabinet wil de positie van de franchisers ten opzichte van de concerns versterken. Nederland telt zo'n 300.000 franchisers.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken stuurt de wet die de machtsbalans moet veranderen vandaag naar de Raad van State, meldt De Volkskrant. Moederbedrijven gaan over de koers en strategie van de keten, kleine ondernemers kunnen voor een percentage van hun omzet gebruikmaken van het merk. Zo kan een middenstander bijvoorbeeld zijn eigen New York Pizza-zaak openen, of een eigen Etos-drogisterij.

Afgelopen jaren ontstonden regelmatig conflicten tussen moederbedrijven en hun zelfstandige ondernemers, onder meer over de verdeling van kosten en opbrengsten en vooral over het relatief nieuwe fenomeen webshop.

Ook klinkt regelmatig het verwijt dat ketens potentiële franchisers een te mooie voorstelling van zaken geven en dat de omzet veel lager uitvalt dan het hoofdkantoor voorspelde. Rechtszaken eindigden meestal in het voordeel van het hoofdkantoor.

Kennis en kunde

Volgens Keijzer is de machtsbalans nu scheef. Concerns hebben kennis en kunde die kleine ondernemers in rechtszaken op achterstand zetten. De nieuwe wet schrijft onder meer voor dat hoofdkantoren toestemming moeten vragen aan de ondernemers als er grote wijzigingen op stapel staan: bijvoorbeeld in de winkelformule of als het gaat om financiële afspraken. Ook mogen ketens niet onbeperkt eigen winkels openen in het gebied van een franchiser.

Volgens franchisebedrijven gaat de wet te ver en krijgen ondernemers te veel invloed krijgen op hun koers. Buitenlandse bedrijven zeggen zelfs dat de wet "de Nederlandse economie kan schaden en dat Nederland zelfs minder aantrekkelijk wordt voor buitenlandse investeerders".