Ook gemeenteraad Diemen kan komst biomassacentrale niet tegenhouden

De gemeente Diemen steunt met tegenzin de bouw van een biomassacentrale. De Diemense gemeenteraad is unaniem tegen de komst van de centrale van energiebedrijf Vattenfall, maar ziet, net als het college van Burgemeesters en Wethouders, geen juridische grond om de bouw tegen te houden.

"Niemand wil deze centrale, maar de gemeenteraad kan die niet wegstemmen", zegt wethouder Lex Scholten. "Ik vind dat een ongemakkelijke waarheid omdat ik alle zorgen, vragen, twijfels en boosheid in onze samenleving serieus wil nemen." Er zijn vooral zorgen over de luchtkwaliteit.

Volgens Scholten ligt de bal nu bij de provincie."Gedeputeerde Staten moet toetsen of de talrijke bezwaren tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen voldoende gegrond zijn om een omgevingsvergunning niet af te geven."

Convenant

Dat de gemeente geen mogelijkheden heeft om de centrale tegen te houden, was eind vorig jaar al duidelijk. Om die reden is Diemen al vroeg met de betrokken partijen in gesprek gegaan om een convenant op te stellen met daarin veel strengere eisen dan de wet voorschrijft.

De eisen gaan onder meer over de uitstoot van fijnstof, het toepassen van de modernste technieken en het soort houtpallets dat wordt gebruikt.