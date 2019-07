Nederland grijpt nu toch echt in op Curaçao

Ruim een maand later dan gepland, gaat Nederland nu toch ingrijpen op Curaçao. Voor het derde opeenvolgende jaar krijgt de regering in Willemstad de overheidsbegroting niet in orde en zijn grote tekorten ontstaan.

Bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010 heeft Curaçao zich vastgelegd om te voldoen aan strenge financiële normen in ruil voor schuldenverlichting. Bijna tien jaar na dato moet geconstateerd worden dat er onvoldoende is ingezet op het voorkomen van het maken van schulden en deugdelijk financieel beheer.

Venezuela

In 2012 kreeg Curaçao ook al een aanwijzing. Toen was de gedachte dat overmatige uitgaven en wanbeleid van de regering Schotte oorzaak waren van de financiële wanorde. Nu wijt de regering in Willemstad de problemen voor een groot gedeelte aan de crisis in Venezuela.

Ooit was Venezuela de grootste leverancier van toeristen aan het eiland, maar de grenzen zijn nu al anderhalf jaar min of meer gesloten. Ook de olie-industrie ligt op z'n gat nu het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA geen druppel olie meer mag raffineren vanwege de Amerikaanse sancties tegen dat land.

Noodklok

Beleidsmakers en overheid zijn bang dat een al te rigide ingrijpen uit Den Haag de nekslag betekent voor de toch al kwakkelende en al drie jaar krimpende economie.

Al in januari 2018 luidt het College financieel toezicht, dat toezicht houdt op de afspraken uit 2010, de noodklok. Maar het verzuimt Den Haag een advies tot ingrijpen mee te geven. Tot drie keer toe herhaalt zich dat scenario.

Bronnen in Willemstad zeggen dat de huidige situatie daarom mede het gevolg is van de weifelende houding van de toezichthouder en de overtuiging in Den Haag dat in tegenstelling tot 2012 er in ieder geval zaken met Willemstad gedaan kunnen worden.

Convenant

Letterlijk, want premier Rutte komt in januari van dit jaar met een handelsdelegatie naar Curaçao en sluit een convenant met premier Rhuggenaath. Daarin worden afspraken gemaakt over het aanpakken van het ambtenarenapparaat en financieel beheer, onder regie van Willemstad.

Maar zonder stok achter de deur, blijken ook die afspraken geen soelaas te bieden. De verkapte aanwijzing, zoals het convenant in januari werd genoemd, krijgt begin vorige maand een serieus randje, wanneer de Rijksministerraad laat weten nu toch echt een aanwijzing te geven.

Maar Curaçao weet dat te voorkomen door in Den Haag opnieuw te bepleiten afspraken daarover in een hernieuwd convenant neer te leggen. Rutte gaat akkoord, maar dan wel onder leiding van Nederland. Vandaag zal duidelijk worden hoe Nederland handen en voeten gaat geven aan de regiefunctie die het in 2018 al had moeten nemen.