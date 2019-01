Nederland gaat zich nadrukkelijker bemoeien met bestuur op Curaçao

Drayer: "Het lijkt een beetje op wat een paar maanden geleden op Bonaire is gedaan, dat wel onder direct gezag van Den Haag valt en waar het bestuur geen keuze had om te accepteren wat Nederland wilde. Die keuze heeft Curaçao wel, en dit is dus geheel vrijwillig. Waarschijnlijk om goede wil te tonen, omdat Curaçao niet zit te wachten op een formele aanwijzing vanuit Nederland."

Een aanwijzing is het zwaarste middel dat Nederland heeft om iets te bewerkstelligen op Curaçao. Drayer sluit niet uit dat die aanwijzing alsnog komt als blijkt dat het convenant geen effect heeft.