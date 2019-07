Waarom wordt de ene vermissingszaak duizenden keren gedeeld, en de andere niet?

Onderzoeksplatform Brandpunt+ zocht eerder uit of huidskleur meespeelt bij het delen van vermissingszaken op Facebook. Het antwoord was ja: berichten over vermiste witte mensen worden maar liefst vijf keer meer gedeeld dan berichten over vermiste mensen die niet wit zijn. Op Twitter werden berichten over witte mensen bijna twee keer zo vaak (64 procent) gedeeld als die over niet-witte mensen.

Zoekjemee herkent dit. Blankwaard: "Je kan je eerder inleven in iemand die op jezelf lijkt. Een gezicht van iemand van een andere cultuur kan moeilijker zijn om te lezen, dan een gezicht van iemand die op je lijkt."

Ook is de betrokkenheid groter bij vrouwen dan mannen, zegt ze. Mensen delen en reageren ook meer op oproepen over kinderen of dementerende ouderen.

Welke 'soorten' vermissingen zijn er eigenlijk? We leggen het uit in deze video: