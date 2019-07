Lichaam gevonden bij zoektocht naar vermiste Loes uit Epe

De politie heeft in de zoektocht naar de vermiste 18-jarige Loes een lichaam gevonden. De politie heeft nog niet bevestigd dat het om de jonge vrouw uit Epe gaat.

Loes verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ze werd voor het laatst rond 04.00 uur gezien toen ze vertrok van een feestje in het dorp Oene. Zaterdag kwam ze niet op haar werk.

Zoektocht

Vandaag is in de wijde omgeving gezocht naar Loes, onder meer door een politiehelikopter. Vrienden en omwonenden zochten mee. Het lichaam werd in het water bij de Middendijk gevonden, iets ten zuidoosten van Oene.

Rond 15.00 uur werd het gebied afgezet, zag verslaggever Jeroen de Jager. "Er was ineens veel politie op de been, alles werd afgezet en er werd een scherm opgezet. De vader van Loes kwam ook in paniek aanrennen. Hij is opgevangen door agenten."