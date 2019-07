Ghana in jubelstemming over spuitje tegen malaria

Dat gebeurt onder meer in de kleine kliniek van verloskundige Elim Kabuki Assem, op het platteland van Ghana, niet ver van het districtsziekenhuis. In een rap tempo ontbloot ze de babybeentjes en gaat de injectienaald erin. "Dit is als goud voor mij," zegt Assem terwijl ze het vaccin uit een koelbox haalt. "We zien in deze kliniek dat het aantal malariadoden weer stijgt. We hebben dit vaccin heel hard nodig."

Het afgelopen decennium lukte het om het aantal doden sterk te verminderen met preventieve maatregelen zoals klamboes en het gebruik van sprays. Maar momenteel stijgt het aantal malariadoden weer.

"We geven in deze kliniek klamboes aan de moeders maar niet iedereen gebruikt ze ook," zegt Assem. "Er wordt geklaagd dat het te warm is om eronder te slapen. Of kinderen worden gestoken bij zonsondergang, als ze nog wakker zijn, en niet onder het net liggen."