Haga Lyceum roept moskeeën bijeen voor spoedvergadering: 'Standpunt nodig'

Het Cornelius Haga Lyceum wil dat Amsterdamse moskeebesturen een standpunt innemen over de situatie op de islamitische school. Dat bevestigt de school na berichtgeving door Het Parool. Vanavond is een besloten bijeenkomst waarin "belanghebbenden" daarover met elkaar praten.

Het Parool heeft inzage gehad in een appgroep waarbij de Amsterdamse moskeebesturen zijn aangesloten. Daarin beklaagt een docent zich erover dat "moskeeën toekijken en naar elkaar wijzen in de hoop dat er iets gaat gebeuren". De leraar vindt dat de situatie op de school een kwestie is geworden van de islamitische gemeenschap en dat er een standpunt ingenomen moet worden.

Vanochtend bepaalde de rechter dat de Inspectie van het Onderwijs een rapport mocht publiceren over het Haga Lyceum, nadat de school een kort geding had aangespannen om dat tegen te houden. Daarin staat onder meer dat er geen vertrouwen is dat het bestuur vastgestelde tekortkomingen kan oplossen. Slob heeft een aanwijzing gegeven om het schoolbestuur te dwingen op te stappen.

'Slappe uitspraak'

Söner Atasoy, de directeur van de school, noemt het vonnis van de rechter een "slappe uitspraak". Ook Slobs aanwijzing om het bestuur te vervangen, maakt geen indruk. "Dit is geen nieuws voor ons, de overheid roept al een tijdje dat het bestuur moet opstappen." Hij gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Bij zijn achterban heerst volgens Atasoy het gevoel dat de rechter is beïnvloed. Daarbij wijst hij naar een bericht van de AIVD, waarin de dienst waarschuwt voor "antidemocratische invloeden" op de school. "We hadden een goed conceptrapport. Na het ambtsbericht van de AIVD werd gekeken naar mogelijkheden om de school te sluiten. Wat is daarvoor nodig? Een slecht rapport."

Extra lokalen

Het Amsterdamse college van burgemeesters en wethouders heeft naar aanleiding van het ambtsbericht aangedrongen op het vertrek van het schoolbestuur, "in het belang van de leerlingen en de school". Ook werd de besluitvorming over aanvullende huisvesting voor de school opgeschort.

Omdat het college inmiddels verwacht dat het schoolbestuur binnen afzienbare tijd aftreedt, is die opschorting herzien, schrijft wethouder Moorman van Onderwijs in een brief aan de gemeenteraad. In de zomervakantie worden nu extra tijdelijke lokalen naast de school geplaatst. Als het schoolbestuur is vervangen, wil de gemeente in gesprek gaan over permanente huisvesting.