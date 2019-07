Aangifte Marco Kroon tegen agenten om letsel bij aanhouding

Majoor Marco Kroon heeft blijvende schade aan zijn pink opgelopen bij zijn arrestatie eerder dit jaar. Hij heeft daarom aangifte gedaan tegen drie agenten wegens mishandeling met zwaar lichamelijk letsel. Dat zei zijn advocaat Knoops vandaag bij een pro-formazitting.

Kroon werd tijdens carnaval betrapt op wildplassen en zou zich hebben verzet. Hij zou een agent een kopstoot hebben gegeven.

De zaak tegen Kroon is doorverwezen naar de meervoudige militaire kamer en is voor onbepaalde tijd aangehouden. De verdediging van Kroon had daarom gevraagd vanwege de complexiteit van de zaak. "Dit is niet langer een gewone wildplaszaak, het gaat om de integriteit van majoor Kroon", zei Knoops. "De uitkomst van deze zaak is voor de rest van zijn leven bepalend."

Vanwege de ernst van de beschuldiging heeft het ministerie van Defensie de militair kort na het voorval geschorst. Het OM gaat in de zaak uit van belediging en mishandeling van een agent.

Deskundigen

Knoops wil twee verschillende deskundigen horen, die een duidelijker beeld moeten geven over de proportionaliteit van de arrestatie en het handelen van Kroon. De onderzoeken van de deskundigen worden toegevoegd aan het dossier, maar de rechter moet nog een besluit nemen over het horen van de deskundigen.

De advocaat stelde verder dat verschillende beelden die zijn gemaakt van de aanhouding van de drager van de Militaire Willems-Orde niet stroken met de verklaringen die de agenten erover hebben afgelegd.

Geslachtsdeel

Toen Kroon tijdens carnaval in Den Bosch in het openbaar stond te plassen, werd hij hier door een agent op aangesproken. Daarna zou hij zijn geslachtsdeel hebben getoond en naar een andere agent zijn middelvinger hebben opgestoken. Toen hij werd aangehouden, zou hij een derde agent een kopstoot hebben gegeven.

Kroon erkende eerder het wildplassen al. Maar hij ontkende een agent te hebben aangevallen. Beelden van het incident zouden hem bovendien vrijpleiten.