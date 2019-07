Noord-Holland teleurgesteld in meerjarenplan Tata Steel

Er zijn vooral zorgen over de gezondheid van kinderen die buitenspelen. "Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid", stelt het RIVM in het rapport.

Twijfels over haalbaarheid ambities

Noord-Holland hoopt dat Tata Steel nog eens kritisch naar het plan gaat kijken. Doel moet volgens de provincie zijn om uiterlijk in 2050 te voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. "Wij twijfelen of met het plan zoals door u gepresenteerd, deze ambities haalbaar zijn en willen u vragen dit in overweging te nemen."

Tata Steel laat in een reactie aan NH Nieuws weten de brief te hebben gelezen. "We vinden het goed dat er nu een reactie is. Het biedt voldoende aanknopingspunten om in constructief overleg de roadmap verder vorm te geven en de maatregelen uit te voeren."