Vlaamse parlementsvoorzitter weg om beschuldiging van fraude met prostituee

De Vlaamse parlementsvoorzitter Kris Van Dijck heeft zijn ontslag ingediend. Hij raakte in opspraak, nadat hij werd beschuldigd het plegen van uitkeringsfraude in samenwerking met een prostituee. Vorige week veroorzaakte Van Dijck nog een auto-ongeluk, nadat hij met drank op achter het stuur was gestapt.

Van Dijck zou in 2014 een escortdame aan een uitkering hebben geholpen van meer dan 5000 euro. Hij richtte samen met haar een bedrijfje op, dat niet veel later failliet ging. Dit was onderdeel van het plan; ze kon hierdoor een beroep doen op een speciaal fonds dat werknemers vergoedt die door een faillissement op straat zijn komen te staan. Het Belgische P-Magazine beschikt over mailverkeer tussen Van Dijck en de prostituee.

Hulp van minister

Om die uitkering erdoor te krijgen zou Van Dijck destijds de hulp ingeroepen hebben van Kris Peeters, de toenmalig minister van Werk. Peeters bevestigt tegenover VTM Nieuws dat de betaling heeft plaatsgevonden. De mail waarin Van Dijck er bij de oud-minister op aangedrongen zou hebben om de uitkering toe te kennen, is volgens Peeters onvindbaar.

De parlementsvoorzitter sprak op het Brusselse stadhuis ter ere van 11 juli, een Vlaamse feestdag, toen het nieuws online werd gezet. Hij vertrok vroegtijdig en volgens de krant De Morgen heeft hij al zijn verdere afspraken van vandaag afgezegd. Tegenover het Belgische persbureau Belga bevestigde hij vanmiddag dat hij ontslag neemt, al spreekt hij de fraudebeschuldigingen tegen: "Ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat. De aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect", aldus Van Dijck.