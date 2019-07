Voorzitter Vlaamse parlement veroorzaakt met drank op auto-ongeluk

De voorzitter van het Vlaamse Parlement, Kris Van Dijck, heeft vorige week met drank op een auto-ongeluk veroorzaakt. Volgens Belgische media is zijn rijbewijs daarna zes uur lang in beslag genomen.

Van Dijck geeft toe dat hij woensdag na een uitgelopen caf├ębezoek in zijn auto stapte en tegen een aanhangwagen reed. Er was alleen blikschade. De eigenaar van de aanhanger belde de politie.

Van Dijck schaamt zich

Uit een blaastest bleek dat de parlementsvoorzitter 1,4 promille alcohol in zijn bloed had. Dat komt ongeveer neer op acht glazen drank. In een reactie bij VTM Nieuws zegt Van Dijck dat hij zich enorm schaamt. "Dit had nooit mogen gebeuren."

Kris Van Dijck is lid van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Hij werd bijna drie weken geleden gekozen tot voorlopig voorzitter van het Vlaamse Parlement.