Buurtbewoners: verdachte steekincident Kerkrade had straatverbod

De steekpartij was rond 13.15 uur in de Erensteinerstraat in Kerkrade, waarna de dader lopend op de vlucht sloeg. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten overleed het slachtoffer. Een paar uur later werd de verdachte aangehouden.

Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit Kerkrade. De politie wil niets kwijt over de relatie tussen verdachte en slachtoffer.