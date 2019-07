Vrouw op straat in Kerkrade doodgestoken, verdachte aangehouden

In Kerkrade is vanmiddag een vrouw op straat neergestoken en overleden. Na een zoekactie heeft de politie een verdachte aangehouden in Heerlen.

De steekpartij was rond 13.15 uur in de Erensteinerstraat, waarna de dader lopend op de vlucht sloeg. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten overleed het slachtoffer.

Tijdens de zoekactie werd vrij snel door de politie een signalement verspreid, wat veel tips opleverde over de mogelijke verblijfplaats van de verdachte. Rond 16.00 uur is hij aangehouden.

Bij de zoekactie zijn speurhonden en een helikopter ingezet en ook de Duitse politie was op de hoogte gesteld, schrijft 1Limburg.

Het onderzoek in Kerkrade loopt nog. Over de precieze identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt, ook niet of er een relatie is met de dader.