Raadslid Emmen doet aangifte tegen PVV Utrecht om aanzetten tot haat

Maar bij de PVV zeggen ze niet meer te weten waarom het bericht in december geplaatst werd. "Dat was 8 maanden geleden. Het eerlijke antwoord is dat ik geen idee heb waarom we dat plaatsten", zegt René Dercksen, fractievoorzitter van PVV Utrecht. "Waarschijnlijk wilden illustreren wat de staat van de PvdA is." Volgens Dercksen was "de partij van Drees ooit een mooie zuinige partij. Vooral ook seculier. Blijkbaar is iemand met orthodoxe opvattingen welkom bij de Partij van de Arbeid".

Na de ophef die gisteren ontstond, heeft de partij een aantal reacties onder het oorspronkelijke bericht verwijderd "die niet kunnen". Dercksen stelt dat Kilincci met haar bericht vooral uit was op aandacht. "Want ze is nu weer in het nieuws. Dit keer door een onjuiste aangifte." In een reactie laat Kilincci weten dat ze alles wat ze te zeggen had heeft gedeeld op Facebook, en dat er nog geen aangifte gedaan is. Dat doet ze deze week.