PvdA'er die scheldkanonnade meldde met voorkeurstemmen in raad Emmen

Het kandidaat-raadslid van de PvdA in Emmen dat zegt dat ze tijdens het campagnevoeren belaagd is, komt met voorkeurstemmen in de raad. Ugbaad Kilincci stond op plek 12, maar kreeg 1007 voorkeurstemmen, schrijft RTV Drenthe.

Afgelopen weekend zou de geboren Somalische meerder keren op straat zijn uitgescholden. Mensen zouden haar voor 'kopvoddenmongool' en 'zwarte aap' hebben uitgemaakt. Kilincci zei achteraf: "Ik wil mij inzetten voor de inwoners van Emmen, maar wordt weggezet alsof ik er niet bij hoor. Terwijl dit toch echt wel mijn dorp is. Ik ben hier opgegroeid, in de wijk Emmerhout. Emmen is ook van mij."

Ze zei toen dat ze er over nadacht om aangifte te doen. De politie zegt vandaag dat ze met de vrouw in gesprek zijn.

Uit het hele land kwamen er steunbetuigingen, bijvoorbeeld van PvdA-leider Lodewijk Asscher.