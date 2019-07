Merkel opnieuw bevend in beeld bij ceremonie in Berlijn

Merkel (64) leek zichzelf tijdens het beven toe te spreken. Na de volksliederen verliet ze met Rinne het podium en wandelde ze haar kantoor binnen.

Op een persconferentie met Rinne zei Merkel ruim een uur later dat het heel goed met haar gaat. "U hoeft zich geen zorgen te maken." Ze zei ook dat ze de eerste aanval nog aan het verwerken is. "Dat proces is nog niet afgerond, maar er zijn wel verbeteringen". Verder weidde ze er niet over uit.

Uitdroging en mentale kwestie

De eerste keer dat Merkel stond te trillen was op 18 juni, op dezelfde plek als vandaag. Toen zei ze na afloop dat ze te weinig had gedronken, terwijl het buiten zo'n 30 graden was en ze in de volle zon had gestaan. Nu is het slechts een graad of 17 in de Duitse hoofdstad.

Een week later ging het opnieuw mis, bij de inauguratie van de nieuwe minister van Justitie. Volgens een woordvoerder was er geen reden tot zorg, het trillen zou een mentale kwestie zijn.