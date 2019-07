Britse oud-premier naar rechter als Lagerhuis wordt geschorst om brexit

De Britse oud-premier John Major waarschuwt dat hij zo nodig naar de rechter stapt om te voorkomen dat het Lagerhuis wordt geschorst om een no-deal-brexit door te drukken. Major vindt zo'n schorsing onacceptabel, omdat de koningin volgens hem zo een constitutionele crisis in wordt gesleurd.

De favoriet voor het Britse premierschap, Boris Johnson, weigert een parlementsschorsing uit te sluiten als hij aan de macht komt. Als hij dat zou doen, kan hij zonder tussenkomst van het Lagerhuis op de deadline van 31 oktober een no-deal-brexit afdwingen.

"Om het parlement te kunnen sluiten, zou de premier de koningin om toestemming moeten vragen om te verdagen. Als haar eerste minister om toestemming vraagt, is het vrijwel ondenkbaar dat de koningin iets anders zal doen dan die te verlenen", zegt Major tegen de BBC. "En dan zit ze middenin een constitutionele controverse waar een serieus politicus haar geen deel van zou maken."

Karel I van Engeland

Oud-premier Major noemt Johnson hypocriet omdat hij het Lagerhuis buitenspel zou willen zetten terwijl hij de brexit altijd heeft verkocht als een manier voor het parlement om meer macht te krijgen. Hij wijst hem erop dat Karel I de laatste was die het Lagerhuis schorste. Dat was tijdens de Engelse Burgeroorlog (1639-1651). Hij werd in 1649 onthoofd.

Volgens Major bestaat het risico dat het Verenigd Koninkrijk er in oktober niet klaar voor is om de EU te verlaten. Johnson mist volgens hem de leiderschapskwaliteiten om dat te doen. "Als ik moet kiezen tussen de belangen van dit land of de kortetermijnbelangen van de Conservatieve partij, dan kies ik zonder aarzeling voor de belangen van dit land", zegt Major.

Een bron uit Johnsons directe omgeving zegt tegen de BBC dat Major "volkomen geschift" is en dat hij "duidelijk volslagen waanzinnig is geworden door de brexit". Het plan om naar de rechter te stappen noemt de bron "absurd". Door dat te doen zou Major volgens de bron riskeren de koningin te betrekken in de politieke discussie.