Rechtbank: geen onderzoek naar faillissement Slotervaartziekenhuis

De curatoren van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam hoeven geen onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van het faillissement. Ook hoeven ze niet met de gemeente in onderhandeling over een mogelijke overname van het pand.

Met deze uitspraak volgt de Amsterdamse rechtbank een eerdere beslissing van de rechter-commissaris. Volgens de rechtbank is een onderzoek naar het faillissement niet in het belang van de schuldeisers, omdat vastgoedbedrijf Zadelhoff een zogenoemd 100 procent-akkoord financiert, waarmee alle schulden van het ziekenhuis gegarandeerd worden afgelost.

Een rechtmatigheidsonderzoek zou ook nog eens veel tijd en geld kosten, omdat de kosten voor het beheer van het gebouw, zo'n 300.000 euro per maand, zouden blijven doorlopen. Ook heeft Zadelhoff toegezegd zelf een op een faillissementsonderzoek gelijkend onderzoek te zullen doen.

Volgens de rechtbank heeft de gemeente daarnaast geen nieuwe concrete informatie naar voren gebracht waaruit blijkt dat er mogelijk onrechtmatigheden waren rond het faillissement van het Amsterdamse ziekenhuis.

Definitieve deal

Ook de tweede eis van de gemeente Amsterdam is afgewezen. Dat betekent dat de rechtbank de curatoren niet zal bevelen met de gemeente in onderhandeling te gaan voordat er een definitieve deal ligt met Zadelhoff. Een eerder bod van de gemeente werd verworpen, omdat het bod van Zadelhoff beter was.

De gemeente betoogde dat ze niet voldoende informatie had om een nieuw bod te overwegen, maar die stelling is volgens de rechtbank niet voldoende onderbouwd.

Financiƫle nood

Het MC Slotervaart ging in oktober vorig jaar failliet. Het was onderdeel van de MC Groep van de ondernemers Loek Winter en Willem de Boer, die in financiƫle nood verkeerde.

Ook de IJsselmeerziekenhuizen, met dezelfde eigenaren als het Slotervaartziekenhuis, gingen failliet. Het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad maakte een doorstart als onderdeel van ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk.

Een doorstart of overname van het Slotervaartziekenhuis bleek niet mogelijk. In het ziekenhuis werkten zo'n 1100 personeelsleden. De inboedel van het ziekenhuis is via veilingen verkocht.