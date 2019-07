Vliegtuigen botsen op Schiphol: luchtverkeersleider biedt excuses aan

De botsing tussen twee vliegtuigen op Schiphol gisteren, werd vermoedelijk veroorzaakt door een fout van de luchtverkeersleider. In opnames die in het bezit zijn van NH Nieuws is te horen hoe iemand in de verkeerstoren spreekt van een misverstand en zijn excuses aanbiedt.

Twee toestellen van KLM en Easyjet die tegenover elkaar geparkeerd stonden, kregen gisterochtend beide toestemming om te taxiën. Terwijl de vliegtuigen tegelijkertijd naar achteren worden geduwd vanaf de gate, botst de Easyjet-Airbus met de vleugel tegen het hoogteroer van de KLM-Boeing.

De verkeersleider zegt dat hij zich vergist heeft in de plek waar het Easyjet-toestel stond geparkeerd. "Misverstand. Ik dacht dat u op de H-pier stond geparkeerd, maar nu is het D25", is te horen in de opnames.

Als de KLM-piloot meldt dat de toestellen elkaar geraakt hebben, biedt de verkeersleider zijn excuses aan. "Oei. Een heel vervelende. Op dit moment kan ik even niks doen. Excuses sowieso."

Bekijk de beelden van de botsing. Het geluid is om privacyredenen weggelaten: