Er komt geen visumplicht voor Albanezen. Op verzoek van de Tweede Kamer had minister Blok de Europese Commissie om herinvoering van de plicht gevraagd. Maar Blok meldt de Kamer dat de Commissie er niets voor voelt, zoals hij ook al had voorspeld.

Sinds 2010 mogen Albanezen vrij reizen in de EU. Volgens de Kamer zouden door herinvoering van de visumplicht criminele Albanese bendes kunnen worden tegengehouden.

Maar de Europese Commissie heeft het kabinet laten weten dat er geen sprake is van een substantiële toename van Albanese misdaden in Nederland en ook niet van het het aantal geweigerde Albanezen. Bovendien is de samenwerking met de Albanese autoriteiten op deze terreinen goed, vindt de Commissie.

De Commissie zegt wel dat Albanië meer moet doen om de voorwaarden van de visumvrijstelling na te komen.